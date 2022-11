MONDIALI QATAR – Portogallo-Ghana, formazioni ufficiali. Scelta a sorpresa per i “lusitani”

Questo pomeriggio si giocherà la sfida per la fase a gironi del Mondiale in Qatar tra il Portogallo e il Ghana. E’ il raggruppamento con Corea del Sud e Uruguay che è terminato 0-0. Nelle scelte ufficiali, Fernando Santos sceglie Otavio e non Leao. Per la compagine africana tutto sulle spalle di Ayew.

Factory della Comunicazione

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Ruben Dias, Pereira, Guerreiro; Ruben Neves, Bernardo Silva, Bruno Fernandes; Otavio, Cristiano Ronaldo, Joao Felix. Commissario tecnico: Fernando Santos.

GHANA (5-4-1): Ati Zigi; Seidu, Djiku, Amartey, Salisu, Baba; Kudus, Partey, Samed, Aiew; Williams. Commissario tecnico: Otto Addo.

La Redazione