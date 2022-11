MONDIALI QATAR – Corea del Sud-Uruguay 0-0, bene Kim e Olivera. I pali salvano gli orientali

Questo pomeriggio si è giocato il secondo derby napoletano. Dopo Lozano e Zielinski, oggi sono scesi in campo per la Corea del Sud e l’Uruguay, Kim Minjae e Olivera. Nella prima frazione, gli orientali sfiorano il gol con Hwang, ma da ottima posizione calcia alto sopra la traversa. L’albiceleste però ha l’occasione migliore della prima frazione, Godin di testa coglie il palo. Nella ripresa sale in cattedra Darwin Nunez che mette al centro, blocca il portiere. Nell’azione però Kim Minjae è rimasto a terra, con il rischio di uscire, ma per fortuna resta in campo. Nel finale ancora Nunez a giro, Cavani per poco non ci arriva, ma soprattutto palo con Valverde. Per la Corea del Sud tiro di Son, palla che esce sul fondo. Per gli “azzurri” bene sia Kim, ma anche Olivera che ha coperto bene in fase difensiva e tentato anche azioni d’attacco.

Uruguay (4-3-3): Rochet 6; Caceres 6, Godin 6,5, Gimenez 6, Olivera 6 (33′ st Vina sv); Valverde 6,5, Vecino 5,5 (33′ st De La Cruz sv), Bentancur 5,5; Pellistri 6 (43′ st Varela sv), Suarez 5 (19′ st Cavani 5), Nunez 5. A disp.: Muslera, Sosa, Coates, Rodriguez, Ugarte, Torreira, Canobbio, De Arrascaeta, Torres, Gomez. All.: Diego Martín Alonso López 5.

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu 6; Kim Moon-Hwan 6, Kim Min-Jae 6,5, Kim Young-Gwon 6, Kim Jin-Su 6; Hwang In Beom 5,5, Jung Woo Young 6; Lee Jae-Sung 6 (30′ st Son Jun-Ho sv), Na Sang-Ho 6 (30′ st Lee Kang-In sv), Son Heung-Min 6; Hwang Ui-Jo 5,5 (30′ st Cho Gue-Sung sv). A disp.: Cho Yu-Min, Hong Chul, Hwang Hee-Chan, Jeong Woo-Yeoung, Jo Hyeon-Woo, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Paik Seung-Ho, Song Bum-Keun, Song Min-Kyu, Yoon Jong-Gyu. All.: Paulo Bento 6.

Arbitro: Turpin

Marcatori: –

Ammoniti: Caceres (U), Cho Gue-Sung (C)

Espulsi: –