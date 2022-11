MONDIALE QATAR – Brasile-Serbia, formazioni ufficiali. Vlahovic partirà dalla panchina

Questa sera scenderà in campo l’ultima delle big in questa prima fase del Mondiale in Qatar, ovvero il Brasile. La nazionale del c.t. Tite punterà tutto sulle sue stelle, compreso Neymar. Per la Serbia a sorpresa Vlahovic in panchina, in avanti spazio a Mitrovic.

Brasile (4-2-3-1) – Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Casemiro, Paquetà; Raphinha, Neymar, Vinicius Jr, Richarlison Allenatore: Tite

Serbia (3-4-2-1) – Vanja; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic, Lukic, Gudelj, Mladenovic; S.Milinkovic-Savic, Tadic; Mitrovic Allenatore: Stojkovic

