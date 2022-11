MERCATO – Il Napoli punta al “baby” del Betis Luis Henrique

Il Napoli, come ama dire il presidente De Laurentiis, è un eterno work in progress, dove vuole sempre puntare su giocatori di prospettiva. In estate i vari Kim e Kvarartskelia, prima derisi, ora applauditi, sono l’esempio di una società che ama puntare sui giovani prospetti. Il database del d.s. Giuntoli e del suo scountig, è pieno di giocatori che hanno voglia di emergere. Il prossimo obiettivo, non affatto nascosto, come riporta il CdS, è Luis Henrique. Il classe 2001 del Betis Siviglia è un esterno destro che a volte gioca a sinistra. L’ex squadra di Fabian Ruiz, però è una bottega cara, basta pensare ai 30 milioni sborsati per l’iberico, sa perfettamente che è un gioiello prezioso, ma il club azzurro ci punta e per acquistarlo dovrà vendere uno tra Lozano o Politano. Il Napoli è pronto per un altro colpo giovane, del resto il progresso va sempre aggiornato.

