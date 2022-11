Lozano: “La cosa più importante è che abbiamo fatto una grande partita”

Hirving Lozano ha affrontato due giorni fa col suo Messico la Polonia di Zielinski, per Qatar 2022. Finisce 0-0 l’esordio di Hirving Lozano in Qatar, il suo Messico impatta contro la Polonia che sbaglia anche un rigore. «Penso che il rigore fosse molto generoso. La cosa più importante è che abbiamo fatto una grande partita, abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare» le parole del calciatore del Napoli. «Mi congratulo con i miei compagni perché hanno dato tutto. Penso che dobbiamo giocare così, abbiamo giocato una grande partita, con e senza palla in entrambe le fasi. Sono contento».Importante il rigore sbagliato da Lewandowski nella ripresa. «Se l’avesse messo dentro saebbe stato ingiusto il risultato» ha detto Lozano a fine gara. «Abbiamo raccolto un punto, che è importantissimo in questa fase e continueremo a pensare alla prossima partita. Ochoa è un grande portiere, lo dimostra sempre ai Mondiali. Oggi lo ha fatto ancora. Il nostro èun girone molto difficile. Dobbiamo lavorare e recuperare». IlMattino

Factory della Comunicazione