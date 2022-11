L’ex Montefusco: “Il Napoli di oggi, se va a fare i Mondiali li vince”

L’ex bandiera e allenatore del Napoli, Vincenzo Montefusco, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Nonostante la scaramanzia, io non capisco perché a Napoli la parola Scudetto non si dovrebbe pronunciare. Parlarne apertamente, invece, ti dà la giusta mentalità. Il Napoli di oggi, se va a fare i Mondiali li vince. L’Argentina si è presentata in Qatar con 5-6 giocatori scartati in Italia: che squadra può essere? Ha perso anche perché Messi non ha mai avuto il carisma per vincere un mondiale, nonostante sia il calciatore più forte in attività. Io sono più per il Brasile. Poi ci sono le squadre europee che alla fine verranno fuori. La sosta dei Mondiali e la tournée, per il Napoli vanno benissimo: la squadra aveva bisogno di rifiatare un pochino. I problemi ce li avranno tutti dopo la sosta, soprattutto le inseguitrici. L’importante è tenere i giocatori sempre sotto osservazione. Probabilmente alla ripresa Spalletti romperà le scatole ai suoi giocatori sui gol presi, facendoli allenare ancora di più».