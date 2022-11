L’ex Fabio Cesar Montezine: “Sbalordito da Kim e Kvara”

Fabio Cesar Montezine, ex azzurro e allenatore in Qatar, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live della sera condotto da Dario Sarnataro:

“Come sta andando il Mondiale? Direi bene, alcune delle grandi stanno confermando il proprio valore, penso a Olanda, Spagna e Francia, altre invece stanno sorprendendo in negativo, leggasi l’Argentina. Aspetto di vedere il mio Brasile… Il Qatar? La sconfitta è stata presa nel modo giusto, non ha ambizione di vincere ovviamente il Mondiale o di qualificarsi vincendo il girone, il livello è troppo diverso rispetto all’Ecuador… Certo forse potevano fare un po’ meglio, ma il Qatar non ha raggiunto un livello alto di competitività, del resto ci poteva stare anche che i giocatori sentissero un po’ il peso dell’esordio. Il movimento dopo questo Mondiale può crescere? Noi speriamo di sì, speriamo che cambi la visione, investendo più nei giovani anche stranieri. Il Napoli lo seguo sempre, ho amici napoletani in Qatar, ci ritroviamo, vediamo le partite insieme… Napoli è sempre con me, è una città che mi ha abbracciato, mi ha dato tanto in periodi non bellissimi per i club ma resta la mia squadra del cuore. Spalletti sta facendo un lavoro bellissimo, con questa rosa, con questa squadra, con i ricambi che ha, con gli acquisti che sono arrivati, si può continuare a sognare e anzi non svegliateci prima di giugno! Kvaratskhelia e Kim sono stati sorprendenti, sono due ottimi calciatori, mi hanno sbalordito per come si sono integrati rapidamente nel Napoli e nel calcio italiano”