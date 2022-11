Kim, il sudcoreano proverà ad alzare il muro anche in Nazionale

Corea del Sud contro l’Uruguay, ovvero Kim contro Olivera. Gara prevista alle 14 di oggi. Due pedine importantissime nella difesa a quattro di Spalletti si ritrovano, in Qatar, da avversari. Una sfida che potrà essere già molto indicativa nel girone H con il Portogallo di Cristiano Ronaldo ed il Ghana, possibile sorpresa. La Corea del Sud di Kim, stella della difesa (con Sun del Tottenham star in attacco), comincia il Mondiale con grande entusiasmo e cercherà di sorprendere le avversarie più quotate del girone. Il difensore del Napoli è uno dei più attesi in Qatar per il suo rendimento super nei primi tre mesi in maglia azzurra: sarà questo il suo primo Mondiale e vuole viverlo al meglio dopo aver accumulato già molta esperienza in Nazionale. Dopo aver stregato Napoli, proverà a farlo anche al suo primo campionato del Mondo trascinando la sua nazionale. Kim proverà a alzare il muro difensivo, come ha fatto con il Napoli in campionato e Champions League.

Il Mattino