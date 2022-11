Il Napoli punta al salto triplo dall’ex squadra di Kim ed Elmas

Il Napoli ha nel mercato un chiodo fisso e non riguarda solo le finestre estive e invernali, ma tutto l’anno. Quest’estate i vari Kim e Kvaratskelia, sono stati i fiori all’occhiello dello scouting di Giuntoli. Adesso si guarda oltre e si pensa a ben tre obiettivi del Fenerbache. Il primo è il classe 2005 Arda Guler che in patria è considerato un futuro fuoriclasse. Il club turco chiede 10 milioni e c’è ovviamente la concorrenza internazionale. Il secondo, come riporta il Corriere dello Sport, è il regista Miguel Crespo Da Silva e in passato ha giocato in Portogallo tra il Braga ed Estoril. Infine un altro talento turco, naturalizzato olandese Ferdi Kadioglu. Ad oggi Spalletti non ha vuoti da colmare, ha una rosa davvero competitiva, ma avere sempre un’agenda piena fa sempre comodo, per poi in futuro affondare il colpo.

