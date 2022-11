Gazz. Sport – Simeone-Napoli, c’è aria di riscatto ma ci sono due condizioni

Mentre il c.t. dell’Argentina Scaloni forse inizia ad avere qualche rimorso per non averlo convocato, il Napoli sta per riavere Giovanni Simeone, riposato e pronto per il 2023. Il “Cholito” ha già realizzato in campionato due reti, decisive contro Milan e Cremonese, in Champions League invece quattro gol: contro il Liverpool, ad Amsterdam contro l’Ajax e la doppietta casalinga contro i Glasgow Rangers. Quando ha segnato contro i “reds” di Klopp, ha pianto e lo speaker Daniele Bellini pronunciò diverse volte il suo nome. Come tutta la famiglia, lo riporta la Gazzetta dello Sport, ha una sorta di quadernetto per gli appunti, dove si segna le caratteristiche dei difensori avversari. Ci saranno anche quelli dell’Inter per il 4 Gennaio? Per il futuro il club azzurro vuole riscattarlo, ma ci sono due condizioni. L’approdo in Champions League e poi che deve totalizzare 20 reti. Meno semplice la seconda, però ha voglia di mettersi in gioco e per lui anche 10 minuti sono sufficienti. Il 2023 è vicino e quindi non vede l’ora Simone Jr. di colpire gli avversari.

