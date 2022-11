Di Lorenzo: “Io capitano campione d’Italia come Maradona? Magari..”

Di Lorenzo ha un agente napoletano, Mario Giuffredi. Insieme stanno studiando il rinnovo del contratto che può consentirgli di restare in maglia azzurra ancora per anni, magari chiudendo la carriera qui. C’è da tempo l’intesa di massima con il presidente De Laurentiis e il ds Giuntoli. «Io capitano campione d’Italia come Maradona? Magari…», ha sorriso quando si è aperto il ritiro della Nazionale per le ultime due amichevoli della stagione. E lo ha detto con assoluto rispetto nei confronti di chi ha scritto la storia del Napoli. Un compagno serio e dedito al lavoro come Di Lorenzo sarebbe piaciuto a capitan Diego, che aveva una predilezione per i calciatori silenziosi che in campo si spendevano fino all’ultima goccia di sudore. E dal 4 gennaio, partita in casa dell’Inter, Giovanni ricomincia a correre verso il sogno. E’ quanto scrive oggi IlMattino.it

