Delphlyx, talenti e campioni scoperti grazie ad un algoritmo

Un algoritmo capace di scoprire in anticipo le potenzialità ancora sconosciute di giovani calciatori. A brevettarlo, poco più di un anno fa, è stata la Delphlyx, una start up fondata a gennaio 2021 da un giovane ingegnere napoletano insieme con un manager londinese. Il coronamento di un sogno di Guido Boldoni, che alla passione per la statistica ha abbinato quella per il calcio. «Delphlyx – racconta Boldoni – è una piattaforma intelligente in grado di individuare attraverso una analisi statistica, demandata ad un algoritmo, non solo i migliori giovani talenti che giocano nei 300 campionati presenti nel nostro database, ma soprattutto di effettuare uno screening dei risultati ottenuti basato sulle richieste delle singole squadre di calcio e dei loro direttori sportivi. Puntiamo a scoprire i giovani più dotati e con maggiori prospettive». L’algoritmo ha già individuato con largo anticipo tanti talenti. Willy Gnonto, per esempio. Il database con i 300 campionati analizzati mira a scovare giovani calciatori soprattutto in quei Paesi che di solito vengono trascurati dagli operatori di mercato. «Il caso di Kvaratshkelia – spiega Boldoni- è un esempio significativo del fatto che anche in un campionato come quello georgiano è possibile trovare un fuoriclasse. Attraverso l’analisi statistica di un grande numero di campionati, puntiamo a trovare altri casi simili. Di sicuro non si troverà un altro Kvara, ma altrettanto certo è che sarà possibile reperire molti buoni giocatori». Se un direttore sportivo cerca un giocatore per la propria squadra sulla piattaforma, dovrà semplicemente selezionare un campionato e il software gli segnalerà quelli più compatibili, sul piano statistico, con quelli del suo club. Dopo un anno dall’ingresso sul mercato, Delphlyx ha già stipulato contratti con 27 club professionistici.

Il Mattino