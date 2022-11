Ass. Com. Napoli Simeone: “Siamo pronti al Maradona per la gara degli Europei 2024. Tifo Argentina”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Nino Simeone, consigliere del Comune di Napoli e Presidente della Commissione Infrastrutture, Lavori Pubblici e Mobilità:

“Al Mondiale seguo con attenzione l’Argentina, ma quando si parla di Maradona dobbiamo tutti tirare giù il cappello, quando si parla del confronto con Messi non reggo. Lui era un livello fuori concorso. Messi è un campione, ma di una fascia inferiore. Cosa spero per i napoletani al Mondiale? Che non si facciano male (ride ndr)! Faccio il tifo per loro, ma ogni volta che vedo andare a terra uno come Lozano è un patema, la vivo con ansia… La gara tra Italia e Inghilterra al Maradona il 23 marzo 2023? Lo stadio è assolutamente pronto a riceverlo, anche se va aumentato qualche standard per l’accoglienza dei tifosi. Siamo prontissimi, anche se altri stadi e altre città competono per voler ospitare la Nazionale. Noi in quanto Comune e proprietari dello stadio, di comune accordo con il Napoli, aspettiamo solo la comunicazione ufficiale. Speriamo arrivi il prima possibile”.