Anguissa è uno dei più esperti, ma oggi sarà esordio Mondiale

E’ arrivato il giorno dell’ esordio al Mondiale anche per Anguissa: il centrocampista del Napoli scende il campo con il Camerun (ore 11) contro la Svizzera. La sua nazionale in quel che si può definire un girone di ferro, dove oltre agli elvetici, ci sono anche il Brasile, una delle favorite, e la Serbia, una delle possibili sorprese. Anguissa è uno dei pilastri del Camerun, sarà per lui il primo Mondiale: la sua presenza a centrocampo è fondamentale per assicurare qualità e quantità alla nazionale del ct Rigobert Song. Anguissa con 43 presenze e 5 gol è uno dei più esperti del gruppo: l’esordio di oggi con la Svizzera potrà dare già delle risposte importanti in vista poi delle due successive sfide contro Serbia e Brasile.

Il Mattino