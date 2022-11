A Bucciano non vedono l’ora di dedicare una festa a capitan Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha ereditato la fascia azzurra da Insigne, ed ha dimostrato da subito che non poteva esserci scelta migliore.

Factory della Comunicazione

Marcato accento toscano e cuore campano. Giovanni Di Lorenzo è nato a Castelnuovo in Garfagnana, però i suoi genitori sono originari di Bucciano, paese di 1965 abitanti in provincia di Benevento. «E da qui partivano familiari e amici quando giocava a Matera», ricorda Samuele Ciambriello, il garante campano dei detenuti nominato e grande tifoso azzurro, nato proprio qui. A Bucciano non vedono l’ora di dedicare una festa a Giovanni, un compaesano che nell’estate di un anno fa si è laureato campione d’Europa e che capitano del Napoli al comando della serie A, la più bella realtà del calcio continentale.

Arrivando a Napoli, dopo l’esperienza ad Empoli, Di Lorenzo non immaginava di diventare punto fermo della squadra, allora allenata da Ancelotti. Sempre presente, a meno che non vi sia un infortunio o scatti una squalifica. Questo il suo score nelle quattro stagioni azzurre: 33/38 partite, 36/38, 33/38 e 15/15 (e con 1869 minuti è il giocatore di movimento della serie A che è stato più in campo). Nella scorsa annata, quando subì un infortunio, saltò tre partite col Napoli e lo spareggio con la Nazionale per l’accesso ai Mondiali. Il Napoli fece un punto e uscì dalla lotta scudetto. Come finì per la Nazionale è cosa nota: anche stavolta guardiamo il Mondiale in tv. L’assenza di Giovanni pesa. E il discorso non è soltanto tecnico o tattico, non riguarda quella forza fisica che anima l’esterno soprannominato Robocop. Ci sono i suoi valori. IlMattino