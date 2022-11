Zazzaroni: “Tra Kim e Kouliblay preferisco il sudcoreano, è più continuo”

Ivan Zazzaroni ospite a Ottochannel parla del campionato di serie A, del Napoli e delle sue possibili antagoniste:

«Quota scudetto a 90 punti? Probabile, ma se fosse così e se il Napoli girasse a 48-49 significa che le altre per vincere il titolo dovranno fare 50 punti nel girone di ritorno, difficile… Se il Napoli riuscirà a conquistare 8 punti nelle ultime 4 gare del girone di andata, con Inter, Sampdoria, Juventus e Salernitana, al 60% sarà campione d’Italia. Inter, Milan e Juve non mi convincono. Le prime due devono inseguire ma contano i valori tecnici e non i nomi, Per entrambe è fondamentale la conquista della zona Champions e non è scontato che la conquistino. Il Milan ha vinto tre partite negli ultimi minuti, in modo non meritato con la Fiorentina. L’Inter è la più completa delle antagoniste ma ha già perso 5 volte su 15, non poco. La Juve non ha dato segnali di gioco e di forza, se non forse nell’ultima gara con la Lazio, ma a quest’ultima mancavano Immobile e Zaccagni. Il Napoli perchè dovrebbe cambiare o essere diverso da gennaio in poi? Sta anche vincendo contro le piccole… Kim o Koulibaly? Lo ribadisco, preferisco il sudcoreano, ha un rendimento più continuo, sbaglia di meno. Magari in valori assoluti è meno forte ma ha tempi e colpo di testa formidabili. Gli arbitraggi? Hanno i loro problemi, ma non vedo la possibilità che possano incidere, al di là degli errori»