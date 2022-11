WOMEN CHAMPIONS – In attesa dell’Arsenal, da oggi in vendita i biglietti per Juve-Zurigo

La Juventus Women si sta preparando in vista della sfida di giovedì contro l’Arsenal, ma si pensa già alla gara contro lo Zurigo. Per la gara di Women Champions del 15 Dicembre, da oggi in vendita i biglietti, ecco i prezzi.

Factory della Comunicazione

I prezzi dei biglietti: € 5,00 (commissione incluse) nei settori Nord, Sud, Est ed alcuni settori di Ovest e di € 10,00 (commissione incluse) per alcuni settori di Ovest che non prevederanno hospitality.