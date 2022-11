Tutto su Luiz Henrique, il “nuovo Rivaldo” che piace al Napoli

Classe 2001, brasiliano e la pesante etichetta di “nuovo Rivaldo” in patria: questo è, in sintesi, Luiz Henrique, su cui ha messo gli occhi il Napoli. Nella Fluminense ha dato spettacolo e a lui l’Italia si è già interessata in passato con Sampdoria, Bologna e Milan, ma ora potrebbe essere il club di De Laurentiis a fare sul serio in caso di partenza di uno tra Lozano e Politano. Ala offensiva capace di giocare anche da prima punta, Luiz Henrique è un mancino che ha nel dribbling e nella freddezza sotto porta le sue caratteristiche principali. In estate il Betis è ruscito a strapparlo alla concorrenza e se lo tiene stretto, ma in Brasile è già stato battezzato come il futuro della nazionale e destinato a diventare il miglior giocatore ad aver mai vestito la maglia verdeoro. Parola di Fred, autore di 156 gol con la Fluminense.

Fonte: grandhotelcalciomercato.com