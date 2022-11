Tutto pronto per il ritiro in Turchia. Già previste alcune amichevoli. Si aspetta il comunicato ufficiale

La Turchia non è poi così lontana e un viaggetto, con questo tempo, meglio non negarselo: la stagione delle piogge è cominciata, il freddo è in arrivo, la sosta è lunga (e tanto: 42 giorni al 4 dicembre, il d-day del campionato) e un ritiro, piccolo e salutare, va attrezzato. Ma per organizzarlo, servono accordi, contratti, disponibilità altrui per le amichevoli e un programma che consenta di far scivolare via due settimane agevolmente: l’albergo c’è, ovviamente (il Regnum Carya), le avversarie anche (il Crystal Palace e/o il Fulham, oltre al Fatih Karagümrük di Pirlo) e dal primo al 12 dicembre c’è pure la possibilità di allenarsi con un clima invitante e di fare due amichevoli, eventualmente aspettando quella da disputare in Italia, per non starsene poi con le gambe incrociate per troppo tempo. Servono le firme, ma sembrano dettagli: entro il fine settimana si dovrebbe decidere, con tanto di contratto e di prenotazioni.

Fonte: Cds