Tosto: “È un piacere vedere giocare Di Lorenzo. Vice? Non credo sarà Mazzocchi…”

Vittorio Tosto, ex giocatore del Napoli, è intervenuto a Radio Marte e ha parlato del possibile acquisto di un vice-Di Lorenzo per il Napoli nella prossima sessione di calciomercato.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Per me è sempre un piacere veder giocare Di Lorenzo. Il Napoli farebbe bene a non farsi sfuggire un giocatore come lui, dovrebbe blindarlo. Credo che ci siano tutte le potenzialità per far diventare questo matrimonio così lungo da far concludere la carriera di Giovanni a Napoli. L’alternativa in rosa al capitano, non credo possa essere Mazzocchi perché la Salernitana non si farà sfuggire un giocatore così.