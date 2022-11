Sempre più insistenti le voci su Mazzocchi. Il giocatore attratto dalla posizione al vertice del Napoli

Il Napoli è una squadra completa, ma questo non toglie che a gennaio potrebbero esserci delle sorprese, all’apertura del mercato invernale. Stando infatti a quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, il ds Giuntoli starebbe insistendo per l’esterno della Salernitana, Pasquale Mazzocchi, che ha rinnovato col club granata fino al 2026. Quest’ultimo è stato convocato anche dal ct della nazionale Mancini, e su di lui ci sarebbero anche Roma e Inter, ma il giocatore preferirebbe il Napoli per la posizione in classifica e per l’obiettivo azzurro. Il ds De Sanctis avrebbe già escogitato il piano B. Anzitutto si punterebbe sulla permanenza di Sambia. Piace anche il 23enne del Monza Birindelli.

