Scotto: “L’allungamento del contratto di Spalletti non è un rinnovo, ma un prolungamento che lui ha già firmato”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma: “Il mercato nel senso di compravendita credo stia languendo. Giuntoli farà qualche incontro per definire la situazione di giocatori che hanno avuto poco spazio, non che si lamentino, ma ci sono minutaggi obiettivamente scarsi, come Zanoli e Demme. Mazzocchi al Napoli? Non mi risulta. Si è infortunato anche piuttosto seriamente ed il Napoli non ne tratta di giocatori infortunati. Sicuramente è un grande esterno offensivo, ma andrei cauto. Per altro, penso che la richiesta della Salernitana sia esagerata: Demme+Zanoli+15 milioni. A Salerno c’era l’incubo del crociato, sono state fatte anche più risonanze di seguito, ma la distorsione è pesante. Pare che per la sua presenza in campo si debba aspettare febbraio, potrebbe saltare il derby. De Laurentiis in Turchia? Al momento sta rientrando dagli Stati Uniti e sarà in Turchia, c’è un’opzione già sancita per l’allungamento del contratto di Spalletti con 2.8 milioni, non è un rinnovo, ma un prolungamento che lui ha già firmato. Premio scudetto? Secondo me è l’argomento davvero interessante. De Laurentiis è stato negli Stati Uniti per due mesi, credo che al rientro affronterà l’argomento con la squadra. In passato è stata la squadra ad avanzare la proposta e non ha mai fatto piacere al presidente. Giocatori del Fernebache? Sfornano tanti talenti, ma per gennaio la lista è piena, ad oggi non possono essere introdotti nuovi giocatori. Può essere inserito un under 23, bisogna capire quale sarà il ruolo che vorranno riempire, probabilmente quello di Anguissa, ma anche un vice Di Lorenzo giovane, facendo girare Zanoli. Lozano in Nazionale? Lui fa sempre bene, ma si fa anche male spesso. Karsdorp? Non credo interessi al Napoli, la Juventus ha bisogno di un titolare pronto ad entrare. Samardzic? Può essere un buon erede del centrocampo partenopeo, come ha detto anche lo stesso Spalletti”.

Factory della Comunicazione