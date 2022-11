Saurini, ex all. Napoli Primavera: “Il Napoli è una macchina perfetta, logico il poco spazio per Gaetano e Zerbin”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giampaolo Saurini, ex allenatore del Napoli Primavera: “Gaetano e Zerbin hanno poco spazio, ma il Napoli è una macchina che gira troppo bene per essere modificata anche nelle minime cose. Spalletti ha un meccanismo perfetto tra le mani e nessuno al mondo interverrebbe su una perfezione simile. Il Napoli è una squadra godibile, si diverte e diverte tutte le squadre in campo. Pochi giovani lanciati in prima squadra? Roma e Juventus hanno fatto ricorso ai giovani di livello perché erano in difficoltà con le rotazioni. C’è sempre bisogno di fortuna, altrimenti non si hanno le occasioni per trovare spazio e affermarsi. Gaetano e Zerbin li conosco benissimo, sono due ragazzi formidabili. Conoscendo Gianluca, da napoletano non credo possa mai andar via in prestito nell’anno che il Napoli può vincere lo Scudetto. È la sua squadra del cuore, sono sicuro che sarebbe disposto anche a giocare poco pur di restare in un anno simile. Per Alessio il discorso può essere diverso, ma molto dipenderà anche dalla gestione che ne faranno Spalletti e Giuntoli”.

Factory della Comunicazione