Radio KKN: Tre amichevoli in programma per il Napoli, una contro due ex azzurri

Il Napoli ritornerà in campo il 4 gennaio per il campionato contro l’Inter, nel frattempo la prossima settimana riprenderanno gli allenamenti in attesa delle amichevoli che si giocheranno in questo periodo. Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della SSCN aggiorna sulle suddette amichevoli. “I calciatori del Napoli sono in vacanza e si ritroveranno la prossima settimana prima della partenza per la Turchia fissata per i primi di dicembre.Tre amichevoli in programma ed il 17 dicembre, di sabato al Maradona, possibile sfida al Villarreal di Reina ed Albiol”.