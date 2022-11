Qatar 2022 – Belgio/Canada 1-0, vittoria di misura per i Diavoli Rossi

Per il girone F del Mondiale qatariota, oltre a Marocco Croazia, finita oggi in parità, scendono in campo, allo Stadio Ahmed bin Ali di Ar-Rayyan, Belgio/Canada. Dopo 45 minuti dominati, la nazionale nordamericana si ritrova sotto nel punteggio alla fine della prima frazione di gioco. I canadesi creano numerose occasioni e falliscono un calcio di rigore, mentre i Red Devils, sul finire del tempo, insaccano alla prima vera opportunità. Anche nella ripresa il Canada spinge, ma non riesce ad arrivare al gol. Vittoria sofferta per il Belgio. Di seguito il tabellino:

Factory della Comunicazione