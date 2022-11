Orsi: “Napoli, partita dopo partita, è l’atteggiamento giusto”

NANDO ORSI, ex portiere e opinionista Sky, ospite a Ottochannel (canale 16). Le sue dichiarazioni sulla squadra azzurra:

“Faccio i complimenti ai tifosi del Napoli, sono più maturi. Sono entusiasti quando il Napoli gioca, stanno riempiendo il Maradona che quest’anno sarà un fattore (tranne la Juve tutte le big al ritorno verranno a Napoli) ma non c’è esaltazione. Dopo la partita si pensa alla successiva: è l’atteggiamento giusto. C’è una coscienza da parte di tutti che questa può essere la stagione giusta per entrare nella storia. Umiltà e concentrazione sono anche le doti della squadra e di Spalletti, da ritrovare subito dopo il Mondiale. Sono stato ad Antalya, ottima la scelta del Napoli di fare una preparazione in un clima temperato e con strutture di alto livello. L’antiNapoli? Juve e Milan, credo. La Juventus è temibile perchè ha nome e abitudine, non per il gioco. In noi c’è anche il ricordo delle recenti rimonte: se le vince quasi tutte è chiaro che fa paura. Non sottovaluterei neanche il Milan: ha vinto lo scorso anno, era secondo due anni fa, spesso viene preso sotto gamba. Meret? Non mi sorprende, l’ho sempre difeso, non è vero che non ha carattere, anzi ha dimostrato di avere gli attributi giocando sempre bene nonostante fosse sul mercato”