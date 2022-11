Napoli pronta a omaggiare Maradona tra eventi e ricordi inediti

La città che più ha amato Maradona si prepara a celebrarlo con una serie di eventi che inizieranno oggi e finiranno il 25 novembre. Anche Il Mattino partecipa all’iniziativa e venerdì terrà dalle 18 uno speciale appuntamnto sul proprio sito che vedrà l’intervento di alcuni ospiti, tra cui il Pampa Sosa, l’ultimo a vestire la maglia numero 10 del Npaoli in incontri ufficiali. Ai Quartieri Spagnoli, dove troneggia il murales di Maradona, si terrà la Maradona Cup Junior, un torneo tra tre squadre tutte composte da bimbi dei quartieri di Napoli. A Varcaturo, al ristorante La Cascina Verde, Gennaro Montuori (l’ex capotifoso conosciuto come Palummella) sarà con Corrado Ferlaino e l’ex direttore sportivo Gigi Pavarese per premiare Bruno Giordano e Salvatore Bagni con le sculture di Domenico Sepe. Nella Chiesa Anglicana di Chiaia stasera sarà messo in scena il commovente Sine Diez. Sempre sulle note delle emozioni è lo spettacolo dell’attore Patrizio Rispo, insieme al cantante argentino Diego Moreno, dal titolo Il tango di Dieguito. Sabato 26 è il turno del fotografo Sergio Siano: il fotoreporter del Mattino esporrà, negli spazi del Flanagan’s Rooms, anche una foto inedita, mai pubblicata del Pibe de oro. Oggi alle 18, alla Basilica della Pietrasanta, ci sarà invece la presentazione del romanzo-tributo per Diego di Loris Caruso, In campo la vita sparisce, alla presenza dello scrittore dal cuore azzurro, Maurizio de Giovanni.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino