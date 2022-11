Monti: “Uscirei una sera con Sarri, ma sposerei Spalletti”

GIANLUCA MONTI, giornalista Gazzetta dello Sport, ospite a Ottochannel (canale 16). Le sue dichiarazioni sulla squadra azzurra:

«Il Napoli dopo la sosta? Sarà sempre forte e competitivo, io ribalterei il problema che avvertono molti: se il Napoli si trovasse a -8 dalla prima quanti di noi considererebbero il campionato chiuso? Penso molti… L’anti-Napoli potrebbe essere l’Inter, non l’abbiamo ancora vista con Lukaku e dopo il Mondiale il belga potrebbe tornare in grande forma. In ogni caso non è una sfida a due, ma tante squadre sono all’inseguimento, il che vuole dire che si toglieranno punti a vicenda. Una sola antagonista metterebbe più pressione agli azzurri, ma la tranquillità non è amica della concentrazione e quindi Spalletti dovrà essere molto bravo a far riattaccare la spina ai suoi. Non è così scontato che avvenga dopo una pausa così lunga. In questa squadra per me i titolari fissi sono Di Lorenzo, Lobotka e Osimhen, non Kvara che è magico ma ha qualche pausa. Chi sceglierei tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti? Uscirei una sera con il primo, ammaliante, magnifico. Ma mi sposerei con il secondo, più continuo e magari con esso si taglia qualche traguardo. Un vice Di Lorenzo a gennaio? Sì, lo prenderei, troppo pesante e decisiva l’assenza del terzino quando è mancato contro Fiorentina, Roma ed Empoli in un momento clou dello scorso campionato».

