Montervino: “Raspadori e Osimhen insieme? E’ un’ipotesi che ci può stare”

Francesco Montervino, ex capitano del Napoli, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro: “Raspadori e Osimhen insieme? E’ un’ipotesi che ci può stare. Per caratteristiche questi due calciatori insieme ci possono giocare alla grande ma a mio avviso difficilmente li vedremo dal primo minuto. Osimhen davanti fa reparto da solo, sugli esterni Kravatskhelia da una parte e Lozano o Politano dall’altra stanno facendo cose straordinarie, quindi faccio fatica a immaginare che si possa cambiare. Sosta mondiale? Si sapeva dall’inizio che sarebbe stato così. Il Napoli è primo meritatamente e sta offrendo spettacolo in Italia e in Europa. Prendiamoci il buono di quello che ci ha lasciato. La sosta è arrivata nel momento giusto per il Napoli, quando stava mostrando una leggera flessione”

