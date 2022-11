Maxi recuperi, anche in Serie A verso il tempo effettivo di gioco

8, 9 anche 10 minuti. Sono i recuperi maxi che si stanno vedendo ai Mondiali di calcio in Qatar. La tendenza a rendere i minuti di gioco sempre più vicini al tempo effettivo, molto probabilmente giungerà anche nella Serie A italiana. Lo si legge questa mattina sulle pagine de la Gazzetta dello Sport. Al momento non c’è alcuna comunicazione in merito, ma la tendenza, non solo in Italia, sembra essere proprio questa. Il tempo sarà calcolato nel dettaglio al termine di ogni frazione di gioco e poi recuperato. Addirittura per Inghilterra-Iran, abbiamo assistito ad un 14’+13′, una sorta di supplementare, ma in generale si va verso recuperi superiori ai 5 minuti per tempo. In pratica un altro passo in avanti verso il “tempo effettivo” di gioco.

