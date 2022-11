Mariani si sbilancia sulla Champions: “Il Napoli è già ai quarti, l’Eintracht non ha dimsotrato nulla”

Alessio Mariani, ex primavera del Napoli, è intervenuto a 1 Station Radio e ha parlato degli ottavi di finale di Champions tra Napoli ed Eintracht Francoforte.

Factory della Comunicazione

Di seguito le sue dichiarazioni:

“Parere sull’Eintracht? II Napoli deve preoccuparsi?

“Credo che gli azzurri siano già ai quarti di Champions.

Il Francoforte ha una struttura di base forte, ma non ha dimostrato nulla, in seguito alle due sconfitte rimediate nelle amichevoli disputate in questi giorni in Giappone.

Pensiero sulla Primavere del Napoli? “L’investimento è minimo. Sento tante critiche rivolte a De Laurentiis, ma per come sta crescendo la prima squadra e per l’andamento stagionale, vanno fatti i complimenti al patron.

Ma bisogna andare oltre per migliorare sempre di più, la Primavera del Napoli andrebbe monitorata con un occhio di riguardo. Mi auguro un’eventuale intervento del presidente e quindi una crescita del settore giovanile azzurro”.