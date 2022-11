Lozano ne esce dolorante, Zielinski in altra posizione

Un bell’abbraccio iniziale e poi finale tra Chucky e Zielo, che non sono personaggi dei cartoni ma Lozano e Zielinski, amici, compagni di lavoro, avversari leali. Applausi, sipario. Lozano gioca esattamente come fa nel Napoli, ovvero esterno a destra (ma va anche a sinistra), mentre l’annunciato 3-5-2 della Polonia è fasullo, perché in realtà l’azzurro si piazza alle spalle di Lewandowski, probabilmente il ct della Polonia, Michniewicz, di gare del Napoli ne ha viste poche, perché Piotr predilige trovare l’ispirazione in ben altra posizione. Si sceglie di favorire altre steklle, ma quella più luminosa, è proprio quella che tradisce: perché il bomber del Barcellona sbaglia il rigore. Lozano, all’uscita dello stadio, sorride: «È un buon punto anche se dopo il risultato dell’Argentina sarebbe stato meglio vincere. È un girone difficile e ringraziando il cielo il rigore che non c’era non è stato segnato. Ora diventa decisiva per noi la gara con l’Argentina di sabato». Esce dolorante per una botta rimediata proprio nel finale di gara. Ma non sembra che ci siano dubbi sulla sua presenza in campo.

