Imparato (Gazzetta): “Spalletti è noto per le partenze spettacolari, a gennaio potrebbe essere una ripartenza”

Il giornalista Gaetano Imparato è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: “Alla ripresa il Napoli dovrà fare il Napoli per non farsi recuperare. Soprattutto, non deve pensare alle inseguitrici. Spalletti è noto per le partenze spettacolari e questa potrebbe essere una ripartenza. Buffon capisce di calcio e per questo ha detto che è fuori luogo pensare che la Juve possa raggiungere il Napoli. L’ex portiere ha visto che la squadra bianconera viene da una serie di vittorie non del tutto convincenti e quindi ha detto quello che ha detto. Poi quando si incontreranno tra di loro, le inseguitrici si toglieranno punti. Ecco perché il Napoli dovrà essere tritatutto con le medio-piccole e se la potrà giocare alla grande anche negli scontri diretti”.

Factory della Comunicazione