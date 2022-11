GdS – Mazzocchi al Napoli, un aspetto potrebbe favorire la trattativa

Il Napoli sa perfettamente che Giovanni Di Lorenzo è un calciatore importante, ma giocarle tutte sarebbe troppo rischioso. Per evitare di correre rischi, come nella passata stagione, si pensa ad un suo vice. Il club azzurro lo avrebbe anche trovato, secondo la Gazzetta dello Sport, si tratta di Pasquale Mazzocchi. Per fortuna il problema muscolare non è nulla di serio, rientrerebbe in tempo, per la ripresa del campionato. La Salernitana lo valuta oltre 10 milioni, la società partenopea vorrebbe sfruttare l’ottimo rapporto tra AdL e Iervolino, i due presidenti, per cercare un prezzo più ragionevole. Tra l’altro il Napoli dovrebbe mandare in prestito il classe 2000 Alessandro Zanoli. Tra l’altro Spalletti, in attesa di sviluppi di mercato starebbe pensando al vice dell’ex Empoli anche Rrahmani e Zerbin che lo ha già fatto anche in amichevoli estive. Inoltre il d.s. Giuntoli e un componente dello scouting Micheli stanno visionando anche il portoghese dello Sporting Gonçalo do Lago Pontes Esteves, attualmente in prestito all’Estoril Praia e Hugo Siquet, classe 2002, più dotato fisicamente, attualmente in Bundesliga al Friburgo, ma al momento sono solo sondaggi.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gazz. Sport