GdS – Giuntoli valuta due profili sulle fasce per il futuro

Non si ferma il lavoro di scouting del ds Giuntoli: secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, insieme ai suoi collaboratori sta valutando, al momento come semplici ipotesi di lavoro, i profili di due giocatori per le fasce. Uno è Goncalo Esteves, portoghese 2004 dello Sporting Lisbona e attualmente in prestito all’Estoril Praia, capace di giocare con entrambi i piedi, molto tecnico; l’altro profilo sotto osservazione è Hugo Siquet, classe 2002 forte fisicamente, attualmente impegnato a giocare in Bundesliga con il Friburgo.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com