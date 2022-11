Floro Flores: “Raspadori è già un punto fermo del Napoli”

Antonio Floro Flores, ex calciatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Raspadori è già un punto fermo del Napoli perchè ha fatto benissimo quando chiamato in causa. Adesso è brutto vederlo in panchina ma è anche difficile per un allenatore fare delle scelte quando hai un parco attaccanti fortissimo. Quando Raspadori gioca a sinistra dà il suo contributo ma lo vedo più un attaccante centrale perchè vicino alla porta è letale. Se mi arrivasse un’offerta di 100 milioni per Osimhen non esiterei a venderlo per lanciare Raspadori”.

