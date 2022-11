Di Lorenzo, il suo agente è stato chiaro sulla questione rinnovo

Il Napoli ha un calendario da sfogliare e, senza mettersi fretta addosso, ha già provveduto a segnare un paio di date: Giovanni Di Lorenzo, capitano non certo per caso, è alla sua quarta stagione, ha messo assieme un bel po’ di partite (158), s’è guadagnato la fascia per meriti tecnici e rigorosa serietà, è un leader silenzioso che potrebbe svincolarsi a parametro zero nell’estate del 2024. Ma le intenzioni di Di Lorenzo e quelle del Napoli sono diverse e il manager del difensore – Mario Giuffredi – s’è sbilanciato pubblicamente: «Non ha dubbi: vuole restare qui fino alla fine della carriera». Detto e fatto, le consultazioni non hanno avuto bisogno di troppi appuntamenti e De Laurentiis, che domenica è rientrato da Los Angeles, ha preparato le «bozze»: l’accordo si può definire virtuale, ha bisogno di piccoli aggiustamenti, e Di Lorenzo sta per legarsi al Napoli sino al 2026, due milioni e seicentomila euro a stagione, quando compirà trentatré anni.

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS