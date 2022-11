Perillo: “ADL è uno dei più grandi direttori cinematografici del mondo, non cederà il Napoli”

Antonello Perillo, vice direttore nazionale del TGR RAI, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio e ha elogiato il lavoro a Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Ecco le sue dichiarazioni:

Possibile cessione del Napoli? “Non ho notizie in merito, ma non credo che De Laurentiis abbia intenzione di cedere la società. Non ha mai voluto prendere questa decisione, nonostante le tante offerte ricevute nel corso degli anni. Aurelio è felice di ciò che facendo, sicuramente il Napoli sta lottando concretamente per vincere qualcosa di significativo.

Questo può essere un aspetto fondamentale per convincerlo anzi a conservare il club. Con le scelte effettuate e lo scouting ingaggiato, i tifosi del Napoli attualmente accoglierebbero con molta serenità qualsiasi scelta sul mercato da parte del presidente.

Qualsiasi colpo sarebbe accolto con uno spirito diverso. Effettivamente, ciò che si e verificato la scorsa estate è qualcosa di incredibile. Perché, oggettivamente, lasciare andare via i senatori del Napoli, ha prodotto qualche punto interrogativo, ma poi i risultati sono stati fantastici. De Laurentiis, dunque, può campare anche di rendita, non credo voglia cedere il Napoli. Se dovesse arrivare un’offerta allettante, poi è tutto possibile. Al di là di ogni cosa, De Laurentiis resta uno dei più grandi direttori cinematografici del mondo, sulla scia dell’immenso Dino sta realizzando grandi cose.

Non mi farebbe piacere se il patron decidesse di cedere la società. Studia costantemente le situazioni del club, è concentrato sulle ambizioni della squadra. Il Napoli ha una presidenza ormai solida, la quale sta inducendo a grandi obiettivi. Se poi il Napoli dovesse vincere lo scudetto, mi auguro che De Laurentiis non consideri minimamente l’idea della cessione. Aurelio, inoltre, si reca spesso in America, tutti gli anni è andato almeno un mese a Los Angeles. Non credo che sia andato lì per trattare con qualcuno della cessione del club”.