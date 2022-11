Un punto fermo per Spalletti, per Zielinski l’ora di brillare con la Polonia

Per spazzare via anni di critiche travestite da rimpianti (sempre la stessa storia, ovunque), per confermare di aver trovato continuità e scintille, per dimostrare una volta per tutte di essere una stella. Al mondo intero: inno polacco, inchino e vai Zielinski. Zielo di Polonia ma anche di Napoli: oggi capiterà che lui e il Chucky divideranno il popolo azzurro delle simpatie, è inevitabile, ma vederli debuttare faccia a faccia in Qatar sarà soprattutto una soddisfazione per il club, per Spalletti e per la gente. Sì, tutto bello. E poi è meglio abituarsi alle cose serie e alle partite serissime in vista della volata-scudetto: il Mondiale dei napoletani. A voi.

LE ATTESE. E allora, maglia diversa ma stesso numero: 20 Zielinski. Chissà un numerologo cosa direbbe, come la spiegherebbe, ma nel frattempo la Polonia aspetta dal signore di cui sopra esattamente il carattere, le giocate, i gol (6) e gli assist (7) esibiti con il Napoli in questa prima parte di stagione. Con la Nazionale, finora, è andata più o meno come sempre: Piotr è un centrocampista chic, un potenziale fuoriclasse ma anche uno che – vai a capire il perché – attacca e stacca la spina con la stessa semplicità con cui tratta il pallone. Eccole: le famose critiche travestite da rimpianti. La sua crescita nell’approccio e quella capacità tutta nuova di aggredire le partite con la tenacia del mediano-lottatore, però, non sono passate inosservate: dal campionato italiano alla Champions, passando per la Polonia. Che ora, sin da oggi, si aspetta da Zielo un rendimento simile.

IERI E OGGI. Pressione notevole, notevolissima ma giustificata dalla qualità di questo giocatore di 28 anni che dopo tanta e anzi troppa intermittenza sembra entrato nell’età dell’oro. Color Mondiale: è lui uno dei più attesi della Nazionale polacca, a maggior ragione dopo l’eliminazione immediata nel 2018. Ne è passato del tempo, vero? E troppe cose anche orrende sono accadute: quattro anni fa la Polonia arrivava in Russia piena d’entusiasmo e questa volta invece è partita per il Qatar scortata in volo fino alla punta meridionale del Paese da due caccia F16, cioè due aerei da guerra, per una forma di precauzione dopo i missili caduti a Przewodow, un villaggio non lontano dal confine con l’Ucraina. A due passi c’è la guerra.

ITALIANI DI POLONIA. Oggi, invece, allo Stadium 974 di Doha si parlerà di calcio. Si giocherà al calcio. E Messico-Polonia non sarà soltanto la storia di Zielinski contro Lozano: c’è qualcosa del Napoli ma anche della Roma con Zalewski; della Juve con Milik e Szczesny; del Bologna con Skorupski; della Fiorentina con Zurkowski; della Salernitana con Piatek; dello Spezia con Kiwior; del Benevento di Cannavaro con Glik (unico giocatore della rosa a militare in una seconda divisione); della Samp con Bereszynski. Dieci polacchi d’Italia che in origine, con Dragowski, erano undici: la sorte, però, ha deciso per il portiere dello Spezia e un brutto infortunio alla caviglia destra rimediato nell’ultima di campionato con il Verona lo ha costretto a dare forfait.

SOGNO LEWA. Ossatura di volti noti, insomma, quella della Nazionale che si appresta a debuttare in Coppa con il Messico: dovrebbero essere in tanti a giocare dal primo minuto, ma ieri il ct Michniewicz non ha voluto dare indicazioni né in fatto di modulo – difesa a tre o a quattro – e tantomeno di uomini. Una certezza? Manco a dirlo: Lewandowski. Una fabbrica di gol che però, sembra strano, non è mai riuscito ad andare a segno in un Mondiale. Quello che per lui comincerà oggi, a 34 anni compiuti, sarà il secondo e anche l’ultimo: «Segnare una rete sarebbe un sogno enorme: farò di tutto per coronarlo».

