Ufficiale – Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United: il comunicato

Adesso è ufficiale: Cristiano Ronaldo non è più un giocatore del Manchester United. I Red Devils hanno comunicato attraverso un comunicato ufficiale la separazione consensuale con il campione portoghese.

Factory della Comunicazione

Di seguito l’annuncio:

“Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United con effetto immediato in seguito a un accordo consensuale. Il club ringrazia CR7 per il suo immenso contributo in due esperienze a Old Trafford in cui ha segnato 145 gol in 346 presenze e augura a lui e alla sua famiglia il meglio per il futuro”. “Tutti allo United restano concentrati sui progressi della squadra sotto la guida di Erik ten Hag e lavorano uniti per raggiungere risultati sul campo”.