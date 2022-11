Termina a 36 l’imbattibilità dell’ Argentina, il record resta a Mancini

Una sconfitta che ha del clamoroso quella dell’ Argentina all’ esordio Mondiale in Qatar ad opera dell’ Arabia Saudita. La formazione di Scaloni aveva esteso la sua striscia di imbattibilità a 36 partite dopo la vittoria in amichevole contro gli Emirati Arabi Uniti. Striscia interrotta per la rimonta araba nella gara di qualche minuto fa. Il record mondiale d’imbattibilità resta quindi all’Italia di Mancini. La nazionale italiana aveva superato il precedente record di 35 condiviso da Brasile e Spagna pareggiando 0-0 contro la Svizzera, allungando poi a 37 risultati utili consecutivi. In totale gli Azzurri avevano registrato 30 vittorie e sette pareggi, con 93 gol segnati e appena 12 subiti.

Factory della Comunicazione