Ritorno alle origini per Demme, scelta la Germania per festeggiare

32 anni compiuti ieri e una stagione ancora tutta da scrivere. L’avvio di questa non è stata indimenticabile per Diego Demme, tra i meno utilizzati da Luciano Spalletti nella prima parte di annata, ma il centrocampista azzurro vuole sovvertire le gerarchie dopo la sosta dovuta al Mondiale. Nel frattempo, Demme è tornato a casa, in Germania, per vivere queste ore di vacanza lontano dal campo e ha festeggiato in famiglia il suo compleanno: «Grazie per i vostri messaggi» ha scritto sui social. Fonte: mattino.it