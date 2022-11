Repubblica – Polonia-Messico, i tifosi azzurri si “spaccano”. Zielinski o Lozano?

Stasera si giocherà la gara per la fase a gironi dei Mondiali in Qatar, fra Polonia e Messico, dove giocano rispettivamente i due giocatori del Napoli, Zielinski e Lozano, che saranno uno contro l’altro per una volta. Oggi Repubblica sottolinea che i tifosi azzurri dovranno scegliere per chi dei loro beniamini tifare. “C’è un solo posto a disposizione sulla carta tra Zielinski e Lozano e uno dei due tornerà probabilmente subito a casa, alla fine della fase a gironi. Ci sarà dunque anche un po’ di tifo al “contrario” davanti alla televisione da parte dei sostenitori del Napoli, che hanno già la testa nella stragrande maggioranza dei casi alla ripresa del campionato in programma il 4 di gennaio. Il discorso non vale però ovviamente per il centrocampista polacco e l’attaccante messicano, che sono invece concentrati in questo momento soltanto sui Mondiali e sui colori delle rispettive Nazionali”.

