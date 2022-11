Qatar 2022 – Francia/Australia 4-1, poker per i Blues di Deschamps

Quando, dopo pochi minuti dall’ inizio del match, la Francia si ritrova sotto di un gol ad opera dell’ Australia, probabile che in molti abbiano pensato al secondo risultato sorprendente della giornata dopo quello di Argentina Arabia Saudita. C’è da dire che la squadra di Deschamps perde in un sol colpo Lucas Hernandez per infortunio e subisce gol da Goodwin. Forse, anche per questo i transalpini faticano a rientrare in partita, ma pian piano accelerano e in 5′ trovano prima il pari con Rabiot e poi il vantaggio con Giroud. Griezmann e Mbappé sfiorano il terzo gol, Irvine nel recupero colpisce il palo. Nella ripresa i Blues calano tris e poker con Mbappè e Giroud per la doppietta. Di seguito il tabellino del match:

Factory della Comunicazione

Francia – Australia 4-1 9’pt Goodwin (A), 27’pt Rabiot (F), 32’pt Giroud (F), 23’st Mbappe (F), 26’st Giroud (F)

FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard(43’st Saliba) , Konate, Upamecano, L. Hernandez (11’pt T. Hernandez); Tchouameni (31’st Fofana), Rabiot; Dembele (31’st Coman),Griezmann, Giroud (43’st Thuram), Mbappé. A disposizione: Mandanda, Areola, Disasi, Varane, Kounde, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Camavinga. Ct: Deschamps.

AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Behich, Souttar, Rowles, Atkinson (35’st Degenek); Mooy, McGree(28’st Mabil), Irvine (35’st Baccus); Leckie, Duke (11’st Cummings), Goodwin (27’st Kuol). A disposizione: Redmayne, Vukovic, Karacic, Tilio, Wright, MacLaren, Hrustic, Devlin, Deng, King. Ct: Arnold.

Arbitro: Victor Gomes (Sudafrica)

Ammonizioni: Duke (A), Irvine (A), Mooy (A)