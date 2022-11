Qatar 2022 – Argentina/Arabia Saudita 1-2, sconfitta clamorosa per la Seleccion

Prima vera sorpresa ai Mondiali di Qatar 2022. Esordio con sconfitta per l’Argentina di Leo Messi al cospetto dell’ Arabia Saudita. La gara sembra subito in discesa per i sudamericani, in quanto al decimo sono già in vantaggio grazie ad un calcio di rigore (assegnato dopo l’on field review) messo a segno dalla stella del Psg. Il gol del raddoppio viene annullato, sempre dal Var per fuorigioco. Prima dell’intervallo De Paul spreca la chance del raddoppio. Nella ripresa avviene quel che nessuno, o magari in pochissimi si aspettano. Arriva subito il pari di Al-Shehri. Al-Dawsari, cinque minuti dopo, firma la rimonta con uno splendido gol. A nulla vale l’assalto finale dell’ Argentina e il lunghissimo recupero, circa 8 minuti. Il tabellino del match:

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Otamendi, Romero (59′ L. Martinez), Tagliafico (71′ Acuna ); De Paul, Paredes (59′ Fernandez), Papu Gomez (59′ Alvarez); Messi, Lautaro, Di Maria.

In panchina: Armani, Rulli, Almada, Alvarez, Correa, Dybala, Foyth, Mac Allister, Lisandro Martinez, Montiel, Palacios, Pezzella, Guido Rodriguez.

Allenatore: Scaloni

ARABIA SAUDITA (4-4-1-1): Al Owais; Abdulhamid, Tambakti, Al Boleahi, Al Sharani (99′ Al Breik); Al Shehri (78′ Al Ghannam), Kanno, Al Malki, Al Dawsari; Al Faraj (47′ Al Abed, 88′ Al Amri ); Al Buraikan (88′ Asiri )

In panchina: Al Rubaie, Al Aqidi, Al Abed, Al Amri, Al Dawsari, Al Hassan, Al Najei, Al Oboud, Madu, Otayf.

Allenatore: Renard

Argentina Arabia Saudita 1-2 10′ pt Messi (rig), 48′ Al Shehri, 52′ Al Dawsari

ARBITRO: Slavko Vincic (Slovenia)

Ammoniti: Al Malki, Al Boleahi, Al Dawsari, Abdulhamid, Al Abed, Al Owais. Angoli: 7-2. Recupero: 5′ pt, 14′ st.