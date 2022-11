Petrachi: “ADL ha creduto nel progetto Spalletti, contro il Liverpool il Napoli è diventato grande”

Luca Petrachi, ex direttore sportivo del Torino, è intervenuto a 1 Station Radio e ha elogiato il Napoli di Luciano Spalletti.

Ecco le sue dichiarazioni:

“Allenatori nel panorama calcistico italiano che potrebbero avere il coraggio di proporre un calcio offensivo e di puntare sui giovani? Credo che non manchino gli allenatori, ma i dirigenti i quali infondono in loro il coraggio necessario a lanciare i giovani.

Anche perché i dirigenti preferiscono essere tradizionalisti e non rischiare nulla, perché sono loro eventualmente a pagare dazio.E sempre il manico ad avere il controllo… Spalletti è una persona costantemente riciclata. Spesso parlava con Ventura, si confrontava con questo collega.

Ciò rappresenta un simbolo di forza ed intelligenza, ma bisogna essere supportati in alcune situazioni. All’Inter Luciano non ha fallito, ma non ha vinto perché la società non ha creduto realmente nel suo progetto.

Al Napoli la situazione è diversa, la società si è affidata alle sue idee calcistiche, dimostrando il miglior calcio europeo. Con il Liverpool è emersa una grande formazione capace di competere anche in Europa, mettendo in difficoltà una grande big“.