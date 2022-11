Quest’oggi alle ore 14,00 per i Mondiali in Qatar ci sarà il match tra la Danimarca e la Tunisia, squadre che sono nel gruppo assieme a Francia e Australia. Per gli scandinavi ci sarà il debutto “mondiale” di Eriksen che a distanza di più di un anno ha voglia di dimenticare quanto successo agli scorsi Europei. In difesa gioca il “milanista” Kjaer. Per gli ospiti invece occhio alla punta Jaziri e l’esterno Khazri.

Factory della Comunicazione