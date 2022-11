MONDIALE QATAR – Messico-Polonia 0-0, non brillano Zielinski e Lozano

Questo pomeriggio per il girone C dei Mondiali in Qatar si è giocata la sfida tra il Messico e la Polonia. Raggruppamento che ha visto la sorpresa del successo dell’Arabia Saudita sull’Argentina. Nel primo tempo da segnalare il colpo di testa di Vega, su cross di Herrera, che termina sul fondo. La squadra ospite si chiude e prova a ripartire, ma senza successo. Zielinski gioca al fianco di Lewandowski, senza incidere come nel Napoli. Lozano invece aiuta in fase difensiva e cerca di spingere, a tratti non male nella prima frazione. L’esterno della squadra di Spalletti tenta il tiro a giro, blocca Szeszcsny. La Polonia ha l’occasione per sbloccare il match con Lewandowski dal dischetto, ma il bomber del Barcellona si fa parare il rigore da Ochoa. Il resto della gara è il Messico che cerca la via della rete, ma senza incidere più di tanto. Un punto che fa felice certamente l’Arabia Saudita e parzialmente consola l’Argentina. Nel derby dei “napoletani” Zielinski non ha brillato, anche per la posizione non congeniale, Lozano invece ci ha messo il massimo, con il calo alla distanza.

Messico-Polonia 0-0

Messico (4-3-3): Ochoa 7,5; Montes 6, Moreno 6, Sanchez 6, Gallardo 6; Alvarez 6, Herrera 6 (26′ st Rodriguez 6), Chavez 6; Vega 6 (39′ st Antuna sv), Martin 5 (26′ st Jimenez 5), Lozano 5.

Ct: Martino 5,5

Polonia (4-4-1-1): Szczesny 6; Cash 6, Glik 6, Kiwior 6,5, Bereszynsnki 6; Kaminski 6, Krychowiak 6, Szymanski 5,5 (27′ st Frankowski 6), Zalewski 5,5 (1′ st Bielik 6); Zielinski 5 (42′ st Milik sv); Lewandowski 4,5.

Ct: Michniewicz 5

Arbitro: Beath

Marcatori:

Ammoniti: Sanchez (M), Moreno (M), Frankowski (P)

Espulsi: