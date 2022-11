Mancini: “Vogliamo andare al prossimo mondiale, tra 4 anni e magari vincerlo”

Roberto Mancini, tecnico della nazionale, ha parlato in un’intervista al Corriere della Sera, ritornando sulla mancata partecipazione dell’Italia ai mondiali che si stanno giocando in Qatar. “Non credo alle maledizioni. Prima o poi cambierà. Vogliamo andare al prossimo, tra 4 anni e magari vincerlo. Sono rimasto perché voglio prendermi una rivincita, ma adesso non possiamo allungare così tanto lo sguardo. Il Mondiale del 2026 è troppo lontano. Pensiamo alle finali di Nations League che non vanno sottovalutate e alle qualificazioni all’Europeo 2024 in cui vogliamo difendere bene il titolo”.

