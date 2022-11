Lozano vs Zielinski: oggi la sfida tra le stelle azzurre

, sfida del gruppo C al Mondiale (ore 17). Compagni di squadra, avversari oggi. Lozano è un pilastro del Messico, Zielinski lo è nella Polonia e tutti e due sono decisivi nel Napoli di Spalletti.Il messicano ha fatto bene sia quando è partito titolare che quando è entrato a gara in corso, il polacco è partito fortissimo. Il Chucky, in Nazionale, oltre a segnare è prezioso per i suoi cross e gli assist ed esalta le potenzialità realizzative del bomber Jimenez. Piotr con le sue giocate decisive negli ultimi venti metri è preziosissimo per Lewandowski, il superbomber della Polonia che trasforma in oro ogni pallone che tocca.Messico-Polonia sulla carta sarà una sfida molto equilibrata tra due formazioni che si equivalgono come valori e sono ben assortite in tutti i reparti. Piotr e il Chucky puntano a cominciare il Mondiale nel migliore dei modi, una partenza positiva sarebbe molto importante in vista poi delle successive sfide.